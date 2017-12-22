На территории комплекса "Линия Сталина" заработала резиденция Деда Мороза

23 Декабря 2017 15:02

Окунуться в детство и побывать в гостях у сказки... Резиденция Деда Мороза заработала сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Причем у здешнего волшебника необычный вид - на плечах эполеты, а на шапке красуется красная звезда. Сказочный персонаж пожелал детям и их родителям мирного безоблачного неба и собрал их пожелания на будущий год, поместив их в капсулу. Посетителей ожидают сладкие подарки, конкурсы и множество развлечений. Здесь же можно покататься на санях и лошадях, сфотографироваться с обитателями резиденции и переодеться в военную форму. В распоряжении гостей также будут все игровые зоны "Линии Сталина".

Чтобы получить подарки от Деда Мороза, придется пройти много интересных испытаний - "Снежная артиллерия", "Веселый снеговик", стрельба из пневматики и многое другое. По традиции Дед Мороз продолжит собирать пожелания всех посетителей на будущий год в "капсулу желаний", которая сейчас спрятана под новогодней елкой. К слову, принять участие в зимних забавах можно будет до 7 января.