На страже экономической безопасности. Сегодня день рождения у органов финансовых расследований

26 лет на страже финансовой безопасности, борьба с коррупцией и тысячи раскрытых преступлений в сфере экономики. Сегодня день рождения у органов финансовых расследований. Основные силы финансовой милиции сосредоточены на выполнении поручений Главы государства, контроле над расходованием бюджетных средств и кредитных ресурсов, направленных на реализацию госпрограмм и крупных инвестиционных проектов. А также противодействие уклонению от уплаты налогов и лжепредпринимательству, выявление коррупционных преступлений в экономической сфере. Только в этом году при троекратном снижении проверок ведомством выявлено свыше полутысячи коррупционных и экономических преступлений. В бюджет поступило без малого 50 миллионов рублей.