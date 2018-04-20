На посадке леса в Столбцовском районе сегодня трудились премьер-министр и вице-премьерский корпус

21 Апреля 2018 15:07

За несколько часов участники посадили более 15 тысяч саженцев сосны и березы на участке в 3 гектара. Всего, по предварительным данным, в субботнике приняли участие около 3 миллионов человек, больше всего из них в Минске. За день собрать рассчитывают не менее 7 с половиной миллионов рублей.