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На посадке леса в Столбцовском районе сегодня трудились премьер-министр и вице-премьерский корпус
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21 Апреля 2018 15:07

На посадке леса в Столбцовском районе сегодня трудились премьер-министр и вице-премьерский корпус

За несколько часов участники посадили более 15 тысяч саженцев сосны и березы на участке в 3 гектара. Всего, по предварительным данным, в субботнике приняли участие около 3 миллионов человек, больше всего из них в Минске. За день собрать рассчитывают не менее 7 с половиной миллионов рублей.

  

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