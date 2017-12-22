22 Декабря 2017 15:21

В Минске сегодня открылись елочные базары. Всего более 230 площадок для торговли во всех районах столицы. Работать они будут до 31 декабря. А завтра у Дворца спорта развернется традиционная "Рождественская ярмарка" - с 10 утра до 8 вечера. Всего для продажи лесничествами запасено 35 тысяч натуральных елок. Цены зависят от высоты дерева.

Елка высотой до метра будет стоить от 10 до 20 рублей. Двухметровая - до 26 рублей. И дерево до 3 метров - от 15 до 30. Кроме срубленных елок, популярны деревья в кадках, сосны или букеты из еловых веток.

Уже завтра на Октябрьской площади и у Дворца спорта развернется традиционная "Рождественская ярмарка" - общегородская площадка объединит почти 100 торговых объектов. Там же, у Дворца спорта, завершится флешмобом шествие Дедов Морозов и Снегурочек.