На Линии Сталина проходит международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо"

Празднования, посвященные Дню десантника, продолжаются в Беларуси. В эти минуты в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" проходит международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо". Организаторы подготовили масштабную реконструкцию реальных боевых действий Афганской войны.

На прямую связь с нами выходит наш корреспондент Владимир Королев (прямое включение).

На протяжении всего дня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" происходят всевозможные шоу, здесь работают больше десятка игровых зон для детей и взрослых. Примерно час назад были показательные выступления парашютистов.

Военнослужащие сил специальных операций - а именно они являются приемниками десантников - бесстрашно выполнили прыжки с вертолета Ми-8 и самолета Ан-2. Воздушные асы показали свое мастерство. В небе над Линией Сталина высший пилотаж демонстрировал летчик за штурвалом спортивно-тренировочного самолета Як-52. Как и в любой День воздушно-десантных войск, не обошлось без показательных выступлений по рукопашному бою. Я попрошу режиссеров показать то, как масштабно всё это было.

В целом на территории Линии Сталина действует более десятка игровых зон для детей и взрослых. Многим давно полюбились музейные экспонаты военной техники ХХ века: танки и самоходки, самолеты и вертолеты, инженерные машины, зенитно-ракетные комплексы и другая техника.

Четверть часа назад здесь началась военно-историческая реконструкция одного из эпизодов Афганской войны. Какого, спросим у директора по развитию и продвижения Линии Сталина Михаила Метлы (видео).

По программе сразу после военно-исторической реконструкции ожидается катание на вертолете Ми-2.