Мост в Новополоцке через Западную Двину для большегрузного транспорта закрыт

22 Января 2018 17:03

В Новополоцке закрыли мост через Западную Двину для проезда большегрузного транспорта. Остальные водители должны соблюдать строгую дистанцию в 70 метров. Причина - в трещинах в несущей конструкции пролетного строения. По словам специалистов, проблема в самой технологии строительства. Мост возведен так называемым коробчатым методом. Из пяти мостов такой конструкции в Беларуси треснули все.