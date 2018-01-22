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Мост в Новополоцке через Западную Двину для большегрузного транспорта закрыт
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22 Января 2018 17:03

Мост в Новополоцке через Западную Двину для большегрузного транспорта закрыт

В Новополоцке закрыли мост через Западную Двину для проезда большегрузного транспорта. Остальные водители должны соблюдать строгую дистанцию в 70 метров. Причина - в трещинах в несущей конструкции пролетного строения. По словам специалистов, проблема в самой технологии строительства. Мост возведен так называемым коробчатым методом. Из пяти мостов такой конструкции в Беларуси треснули все.

  

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