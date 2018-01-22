Мирные каникулы сирийских детей в Беларуси

21 Января 2018 21:15

Тем временем в Беларусь прилетели на оздоровление и отдых 144 ребенка из Сирии. Ребят, на чью долю выпало немало тяжелых испытаний, разместили в "Зубренке". Две недели они будут гостить у нас. Организаторы подготовили для школьников экскурсии. Многим очень интересна культура нашей страны, ведь в арабской республике она совершенна иная. Яркие впечатления остались и после посещения университетов - многие признались, что хотят учиться в Минске.

Кстати, это не первый приезд детей из Сирии. В августе прошлого года 80 человек также гостили в наших санаториях и даже встретились с Президентом во Дворце Независимости. Александр Лукашенко предложил организовать программу лечения и отдыха для ребят из других стран - летом ждем гостей из Китая. Алексей Волков провел несколько дней с сирийскими детьми и собрал их впечатления.

Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись променять его. Известные слова Бенджамина Франклина хорошо описывают отношения Беларуси и Сирии. И когда в арабской республике началась война, мы в стороне не остались. Неоднократно посылаемая гуманитарная и, конечно, помощь детям. Дети, которые оказались в центре боевых действий и другого в силу возраста не видели.

Многие потеряли родных, друзей, одноклассников. Но не потеряли веру в огонек человеческой души. Вот и школьник Хайдар Массуд не сомневается: все будет хорошо.

Массуд знает, о чем говорит. Его родная Латакия в руинах. Под артиллерийской канонадой засыпал, просыпался. И так десятки тысяч детей. К нам на каникулы приехали 144 ребенка в сопровождении взрослых.

Юные гости - сплошь цвет нации - будущие олимпийцы, ученые и музыканты. Тот же Хайдар - участник команды по робототехнике. Разместили ребят в "Зубренке" на оздоровление и отдых. Поначалу школьники волновались, мол, напросились в гости - тревогу заменила другая эмоция.

Впрочем, на месте гостей долго не держали - подготовили два десятка экскурсий.

Для удобства детей также разделили на три группы. И первые - спортсмены - побывали на "Минск-Арене". На велодроме - десятки фотографий. Для Сирии велосипедный спорт чужд. А вот плавание - наоборот.

Многие дети признались, что хотят поступить в белорусский университет. Поэтому для знакомства выбрали факультет, для которого расстояние от Дамаска до Минска можно измерить линейкой на карте - географический.

Музей минералов. Благодаря студентам местные артефакты за годы обрели магические способности. Потрогать зуб мамонта - получить крепкое здоровье. Главный экспонат - бразильский аметист - исполнитель желаний, надо только притронуться. "Пожалуйста, не спрашивайте детей про войну", - заботливо волнуются организаторы. Впрочем, они сами просили у чудо-камня об одном. Среди них и уже знакомый нам Хайдар.

Следующая остановка - Академия музыки. Сюда дети особенно просили их привезти. Очень уж необычно звучат национальные инструменты.

Кстати, ребята из Сирии не впервые в Беларуси. В августе минувшего года в "Зубренке" лечились и отдыхали 80 детей. Тогда же Президент Александр Лукашенко предложил организовать программу оздоровления для юных сирийцев на постоянной основе.

А после и лично встретился с ними во Дворце Независимости.

Ребята будут гостить у нас до 29 января. Это масса впечатлений, новых знакомств, эмоций. Но, по признанию многих детей, важно понимание, что ты не одинок. Есть люди, готовые тебя принять и поддержать.