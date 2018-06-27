Минск продолжает активные приготовления ко Дню Независимости

Известно, что праздничная программа начнется еще 2 июля. У Дворца спорта развернется масштабный фолк-фестиваль "День вышиванки". Он стартует с флешмоба - несколько тысяч молодых людей будут в одежде с белорусским орнаментом. Для гостей проведут мастер-классы по национальным ремеслам, дефиле в традиционных костюмах, литературные чтения стихов.

А уже 3 июля тут же разместятся щедрые торговые ряды. Рядом с ярмаркой целый день будет работать и "Город мастеров".

Основной праздничной площадкой станет проспект Машерова и стела "Минск - город-герой", где уже с самого утра пройдет парад военной техники Минского гарнизона и сразу вслед - масштабный театрализованный перфоманс.

Гулянья будут шуметь во всех районах столицы. А яркой финальной точкой станет салют из 30 залпов в 23 часа.