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Минск принимает руководителей крупнейших государственных информационных агентств стран Содружества
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19 Апреля 2018 15:05

Минск принимает руководителей крупнейших государственных информационных агентств стран Содружества

За круглым столом говорили об основных аспектах освещения культурных событий в странах СНГ. 2018 в Содружестве - Год культуры. Следующий объявлен Годом книги. А 2020 будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также общая инфолента сегодня освещает и столетие крупнейшего информагентства Беларуси — БелТА.

Первым юбилейным мероприятием для БелТА стало гашение почтового блока марки с художественно оформленным полем. Ее тираж - 12 000 экземпляров. Сегодня конверт с маркой уже разлетится по свету.

  

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