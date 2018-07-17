Милиция Минской области стала лучшей по борьбе с наркоманией

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, только за первое полугодие в области конфисковано более 19 килограммов наркотиков. Перекрыто 17 каналов поступления запрещенных веществ в Беларусь. По инициативе МВД, закрыты 25 интернет-площадок, которые практикуют связь с наркоторговлей.

Накануне специалистами наркоконтроля Минской области в столице был задержан очередной дилер, у которого было выявлено более килограмма наркотиков. Нелегальной деятельностью курьер занимался более трех месяцев. Начинал карьеру с торговли мелкими партиями, после чего вырос до более крупного сбыта. В результате заработок за месяц достиг полторы тысячи долларов, который он получал исключительно на карточку. Общался мужчина с основными поставщиками через мессенджеры.

Кроме того, в течение всего лета проходит милицейская кампания "Забота". Она направлена на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны подростков.