Масштабные изменения ждут Борисов в этом году

18 Января 2018 15:21

Промышленные центры Минской области в этом году проведут модернизацию своих предприятий и обновят сами города. Масштабные изменения ждут Борисов. В новом микрорайоне начали строить школу на 720 мест. В планах и такие стратегически важные объекты, как мост через Березину. Он должен наладить движение транспорта между частями райцентра. Также в Борисове появится и новое детское отделение на базе районной больницы.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома: "В июне мы планируем приступить к строительству этого объекта. Также нам Минздрав пообещал поставить для этой больницы тяжелое оборудование для диагностики. Его как раз в Борисове и не хватает. У нас нет аппарата МРТ, он появится. Также аппараты КТ появятся. Наш существующий блок больницы будет ввязан с детским блоком, а там и будет диагностический корпус, который позволит проводить всю диагностику наших борисовчан".

Изменит свой имидж и символ Борисова - Соборная площадь в историческом центре города. Значительные преобразования начались и на улице Гагарина - одной из главных транспортных артерий города.