Масштабная реконструкция операции "Багратион" прошла ко Дню Независимости

2 Июля 2018

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" грядущий День Независимости сегодня отметили традиционной масштабной реконструкцией. Фестиваль "Багратион" проходит уже 13-й раз и посвящен событиям одноименной операции. Напомним, проходила она с июня по август 1944-го на территории нашей страны. В ходе этой крупномасштабной наступательной операции была освобождена Беларусь и почти полностью разгромлена немецкая группа армий "Центр". Нынешняя реконструкция как раз этим событиям и посвящена. В этом году заявку на участие в реконструкции подали исторические клубы из Беларуси, России, Украины, Словакии, Чехии и Польши. И, несмотря на дождливую погоду, главная площадка собрала аншлаг.

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