16 Декабря 2017 21:05

Особую теплоту и заботу в эти предпраздничные дни чувствуют тысячи маленьких белорусов. Марафон добра "Наши дети" подхватывают во всех регионах страны.

Настоящую новогоднюю сказку дарят тем малышам, которым внимание неравнодушных людей важно вдвойне. К слову, за 21 год благотворительная эстафета приобрела статус национальной и объединила не только руководителей государственных ведомств и представителей бизнеса, но и обычных людей с добрым сердцем. Они помогли исполнить заветные желания более миллиона детей. В этом году только в столице частичку новогоднего волшебства почувствуют 80 тысяч маленьких минчан. Запланировано более 500 мероприятий - это благотворительные концерты, спектакли и даже квесты. Так, накануне участниками представления, которое лечит, стали пациенты 2-й детской больницы. Многие из них вынуждены провести главный зимний праздник не дома. Поэтому новогоднюю атмосферу для них создали герои любимых сказок, а радостные зрители даже сделали селфи с главным волшебником Нового года.

Республиканский марафон добрых дел продолжится до 10 января. Но эта дата, по сути, условная, ведь окружать наших детей заботой и вниманием - дело, которое не зависит от дня в календаре.