Лучший социальный проект выбирают в стране

19 Октября 2017 15:28

Авторы предлагают уход за маломобильными людьми, научную онлайн-практику для школьников и даже… центр реабилитации летучих мышей. В четвертьфинал конкурса прошли 40 участников. Лучшая идея получит финансовую поддержку. Главное условие - проект должен быть полезным. Юлия Токарь встретилась с авторами.

Каждому городу по птице - в Борисове выбирают особый символ по примеру Вилейки, Каменца и Мяделя, где уже существует "крылатый опекун". Здесь пока голосуют. В городе на Березине можно встретить около сотни представителей орнифауны - кандидатов на символ только три.

Таким образом варакушка, иволга либо большой грицук могут стать символом города. И чтобы народную птицу все-таки выбрали и ее графические иллюстрации появились на фасадах городских зданий, местные орнитологи разработали социальный проект.

Social Weekend - конкурс социальных проектов. Именно через такое пространство социально значимая идея может получить финансирование и приносить реальную пользу. За четыре года было подано 1200 заявок. 200 проектов работают и сейчас. Сумма благотворительной поддержки превышает 220 тысяч рублей.

А в столице появится "Кажанаполіс" - специальная лаборатория для зимовки диких зверьков. Отдыхать рукокрылые будут в специальных холодильниках.

Экологи отмечают: зима для летучих мышей - сложное время, в городе они не могут найти укромное место для зимовки. В Беларуси 8 видов диких зверьков занесено в Красную книгу. В Европе летучие мыши вообще под охраной - они под угрозой исчезновения.

Среди четверти финалистов десятого конкурса 40 команд из всей страны. Сейчас они проходят обучение. 14 декабря лучшие получат финансовую поддержку, и полезные идеи станут реальными проектами.