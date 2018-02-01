Личные приемы граждан руководителями министерств и ведомств продолжаются в Совмине

2 Февраля 2018 07:16

Сегодня с населением встретится глава Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. В среду - первый вице-премьер Василий Матюшевский, 9 февраля - министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. На 14 февраля запланирован прием у министра юстиции Олега Слижевского, на 16-е - у министра энергетики Владимира Потупчика. Глава Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин ответит на вопросы граждан 21 февраля. Встречи начинаются в 10 утра и проходят только по предварительной записи.