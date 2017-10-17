"Круто, ты попал на YouTube" смотрите сегодня на "Беларусь 1"

17 Октября 2017 07:11

Сколько зарабатывают белорусские видеоблогеры и к каким последствиям может привести погоня за подписчиками? Сегодня в вечернем эфире cпециальный репортаж Агентства теленовостей "Круто, ты попал на YouTube". Сразу после "Панорамы".