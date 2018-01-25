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Контролеры общественного транспорта полностью отказались от форменной одежды
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25 Января 2018 15:21

Контролеры общественного транспорта полностью отказались от форменной одежды

Узнать по видеорегистратору и удостоверению - контролеры пассажирского транспорта полностью отказались от использования форменной одежды. Имиджевый эксперимент предприятия "Минсктранс" начался в прошлом году. Первыми работать "под прикрытием" начали кондукторы трамваев. Таким образом планируют отучить зайцев от бесплатного проезда. Ведь раньше по ярким жилетам контролеров было хорошо видно, правонарушители быстро выбегали из транспорта.

Чтобы пассажиры были уверены, что оплату проезда проверяет именно контролер, они могут попросить показать служебное удостоверение. По итогам эксперимента число выявления безбилетников значительно увеличилось.

  

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