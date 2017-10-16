Коллекцию из семи сотен фотоаппаратов и камер собрал корреспондент из Новополоцка

16 Октября 2017 12:15

На это ушло более 30 лет. Отдельное место на полках занимают советские раритеты. Большинство экземпляров работает по сей день.

В руках у Игоря Супраненка настоящая фамильная ценность. Первое семейное фото было сделано именно этой камерой. Раритет перешел по наследству от деда. "Агфа" идеально сохранилась. И сейчас - часть огромной ретро-коллекции.

Чтобы собрать коллекцию, понадобилось более тридцати лет. Отдельное место на полках занимают советские фотоаппараты: ФЭД, "Зенит", "Зоркий". Их здесь несколько сотен. Большинство работают по сей день - достаточно поставить пленку.

Игорь Супраненок говорит, что коллекционером себя не считает. Он - профессиональный фотокорреспондент. Много лет посвятил журналистике. Этот номер газеты мужчине особенно дорог. Черно-белая фотография - его авторства. 1977 год. В это время Игорь был учеником начальной школы. И уже тогда решил пойти по стопам отца - профессионального фотографа.

Игорь Супраненок, фотокорреспондент: "Вот это отцовский архив, я его цифрую. Здесь вся история Новополоцка. Особенно ценными сейчас являются кадры, которые раньше не ценились. Стройка, например. Можно отследить, как строился Новополоцк".

Эти насыщенные фотографии сделаны недавно. Красоту белорусской природы Игорь Супраненок предпочитает снимать с высоты птичьего полета. Сейчас работает над масштабным проектом: за каждым пейзажем скрываются события войны 1812 года.

Игорь Супраненок, фотокорреспондент: "Вот, кажется, красивая картинка. А на этом месте прошли войска, вот по этой узкой дорожке".

Сын коллекционера Владимир тоже увлекается фотографией. Говорит, что камеру взял в руки намного раньше, чем когда-то отец. А этим летом ради эксклюзивных кадров даже поборол аэрофобию.

Возможно, эти осенние кадры когда-нибудь станут частью семейной выставки. Пока же у Владимира другая мечта. Освоить экземпляры из ретро-коллекции. Но с выбором фотоаппарата еще не определился. Вариантов несколько сотен. Подобрать подходящий пообещал отец.