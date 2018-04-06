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Карту гостя в апреле можно будет купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье
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3 Апреля 2018 13:06

Карту гостя в апреле можно будет купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье

Вариантов стало больше: от VIP и Премиум до Эконом. Она позволяет бесплатно или со скидкой сходить в музей, на экскурсию, в аквапарк, кафе или отправиться на шоппинг.

В мае количество партнеров увеличат. За два месяца Картой гостя уже воспользовались более сотни туристов.

  

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