Карту гостя в апреле можно будет купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье

3 Апреля 2018 13:06

Вариантов стало больше: от VIP и Премиум до Эконом. Она позволяет бесплатно или со скидкой сходить в музей, на экскурсию, в аквапарк, кафе или отправиться на шоппинг.

В мае количество партнеров увеличат. За два месяца Картой гостя уже воспользовались более сотни туристов.