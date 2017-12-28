Карта Беларуси из автомобилей

28 Декабря 2017 09:03

В Гродно придумали необычное поздравление белорусов с наступающим Новым годом. Из 160-ти машин здесь построили самую масштабную карту нашей страны. Контуром страны служили автомобили, а границами областей - мотоциклы. В роли областных городов выступили автомобили ГАИ. Участвовали и пешеходы, которые сформировали надпись “2018” из поднятых вверх фонариков. Если в прошлом году автомобилисты построили снежинку, то в этом, как отметили организаторы, хотелось общего узнаваемого символа для всех белорусов. Репетировали целый месяц. Для съемки построения использовался квадрокоптер.