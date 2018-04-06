К Пасхе с особым трепетом готовятся в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре

5 Апреля 2018 21:39

Сегодня, в Чистый четверг, еще принято красить яйца и печь куличи. Как к светлому празднику готовятся в полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре, расскажет Марина Романовская.

Со светлыми мыслями и в молитве. Это и есть главная особенность рецепта куличей, которые пекут к Воскресению Христово. За работу обитатели полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря принялись с самого утра. Выпекают и в духовке, и в печи. Отвлекаться и разговаривать не по делу во время приготовления куличей нельзя. Сестры понимают друг друга без слов.

Творог, желтки, сливочное масло. Это главные ингредиенты пасхи. Блюдо готовят без лишней суеты. Обязательно добавляют изюм, ваниль, миндальные орехи. Творожной массой заполняют специальные формы. Приготовить нужно много. В субботу изделия украсят. А в воскресенье подадут к праздничному столу.

Чистый или Великий четверг - один из самых важных дней Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. Верующие вспоминают тайную вечерю, на которой Христос установил таинство причастия и омыл ноги ученикам в знак любви и смирения.

Чистый четверг - это день активной подготовки к Светлому Христову Воскресению. В этот день принято наводить порядок. И не только в домах, первую очередь - в своих душах.

Самое главное - духовное очищение. Верующие проводят Великий четверг в молитве. Поэтому в этот день в храмах всегда многолюдно. Люди спешат исповедоваться и причаститься.

Именно в Великий четверг начинают красить яйца. В Спасо-Евросиниевском монастыре к этому действию подходят с особым трепетом. Используют только натуральный краситель - луковую шелуху. Для блеска протирают растительным маслом. Уже в это воскресенье именно яйцо станет лучшим подарком на светлый праздник, встречать который принято с открытым сердцем.