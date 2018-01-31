Из-за сильного ветра сегодня сохранится оранжевый уровень опасности

31 Января 2018 07:15

Вчера в районе Ошмян его порывы достигли 21 метра в секунду. Затем циклон, который принес такую непогоду, сместится в сторону России. Сегодня осадков синоптики не прогнозируют, а столбики термометров опустятся до 5 мороза. По юго-западу - около двух тепла.