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Из-за сильного ветра сегодня сохранится оранжевый уровень опасности
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31 Января 2018 07:15

Из-за сильного ветра сегодня сохранится оранжевый уровень опасности

Вчера в районе Ошмян его порывы достигли 21 метра в секунду. Затем циклон, который принес такую непогоду, сместится в сторону России. Сегодня осадков синоптики не прогнозируют, а столбики термометров опустятся до 5 мороза. По юго-западу - около двух тепла.

  

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