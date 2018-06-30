Из-за сильного северного ветра сегодня по стране объявлен оранжевый уровень

В Беларуси резко похолодало. Из-за сильного северного ветра его порывы местами достигают 20 метров в секунду. Сегодня по стране объявлен оранжевый уровень опасности. Также синоптики прогнозируют и дожди на востоке Беларуси, а в Гомельской и Могилевской области - сильные дожди. Накануне в Гомеле после затяжной жары прошел настоящий ливень. А в Брагине за последние сутки выпала треть месячной нормы осадков. Температура же по стране в ближайшие дни не поднимется выше 21 градуса тепла.