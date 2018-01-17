Главная>>Общество>>Исторический музей Беларуси начинает чемпионат страны по шахматам
Общество
RSS
Исторический музей Беларуси начинает чемпионат страны по шахматам
Скачать Поделиться

17 Января 2018 15:31

Исторический музей Беларуси начинает чемпионат страны по шахматам

Турнир будет сопровождать тематическая выставка - "АРТефакты игры". Экспозиция собрала предметы искусства, связанные с шахматами. Турниры будут проходить каждый день до 28 января.

Творчество и спорт впервые встречаются в едином пространстве в Беларуси. Кстати, подобные чемпионаты по шахматам проходили во французском Лувре и питерском Русском музее.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 18 января Прагноз надвор'я на 18 студзеня 17.01.2018 15:35 / Общество Прогноз погоды на 18 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =