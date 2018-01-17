Исторический музей Беларуси начинает чемпионат страны по шахматам

17 Января 2018 15:31

Турнир будет сопровождать тематическая выставка - "АРТефакты игры". Экспозиция собрала предметы искусства, связанные с шахматами. Турниры будут проходить каждый день до 28 января.

Творчество и спорт впервые встречаются в едином пространстве в Беларуси. Кстати, подобные чемпионаты по шахматам проходили во французском Лувре и питерском Русском музее.