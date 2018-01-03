Имена Софья, Артем и Михаил самые популярные в столице

3 Января 2018 15:45

Только в Первомайском районе Минска каждым из них назвали более 70 младенцев. Также в топе - Максим, Иван и Алиса. Среди необычных и экзотических имен - Клавдий, Валенсия и Соломия. Выбирают минчане и двойные имена, например, Ян-Кароль или Эсфирь-Консуэла. Причем, иногда родители определяются в самый последний момент.

Кстати, на выбор имени влияют модные тенденции. Так, популярные раньше Татьяна, Наталья и Владимир теперь, наоборот, стали довольно редкими. Например, в Первомайском районе столицы в прошлом году только одного мальчика назвали Василием.