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Имена Софья, Артем и Михаил самые популярные в столице
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3 Января 2018 15:45

Имена Софья, Артем и Михаил самые популярные в столице

Только в Первомайском районе Минска каждым из них назвали более 70 младенцев. Также в топе - Максим, Иван и Алиса. Среди необычных и экзотических имен - Клавдий, Валенсия и Соломия. Выбирают минчане и двойные имена, например, Ян-Кароль или Эсфирь-Консуэла. Причем, иногда родители определяются в самый последний момент.

Кстати, на выбор имени влияют модные тенденции. Так, популярные раньше Татьяна, Наталья и Владимир теперь, наоборот, стали довольно редкими. Например, в Первомайском районе столицы в прошлом году только одного мальчика назвали Василием.

  

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