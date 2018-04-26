Горячую воду, газ и теплоснабжение не занятые в экономике белорусы будут оплачивать по полному тарифу

26 Апреля 2018 15:05

Правительство определило, какие услуги не занятые в экономике белорусы будут оплачивать на 100 %. Те, кто не работает без особых причин, будут со следующего года оплачивать по полному тарифу горячую воду, с октября 2019-го газ при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение. Напомним, 25 января Президент подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. При этом лица, признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.