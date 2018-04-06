"Город птиц" появился в белорусской столице

4 Апреля 2018 15:25

От синиц и уток до цапли и овсянки. "Город птиц" появился в столице. Познавательный маршрут для любителей наблюдения за пернатыми создали в микрорайоне Серебрянка. В болотистой местности можно встретить около сотни различных видов птиц.

Интересные факты о них разместили на информационных стендах, там же установили скворечники, синичники и другие домики для крылатых. Александра Кавелич составила свой экомаршрут.

Восьмиклассники Никита и Матвей для птичьего домика выбрали экостиль. Такой дизайнерский подход принес им победу в городском конкурсе знатоков пернатых. Бердвотчингом - наблюдением за птицами - школьники заинтересовались полгода назад, и сегодня одни из первых прошли новый экологический маршрут.

"Город птиц" - познавательную площадку для любителей бердвотчинга - создали в парке Серебряный Лог. В болотистой местности можно встретить около сотни видов пернатых, среди них и довольно редкие.

С какой скоростью летают птицы и почему некоторые из них поют с помощью хвоста? Интересные факты о пернатых разместили на информационных стендах. Рядом установили и домики для местных обитателей. Появился здесь даже и настоящий птичий отель.

Здесь же можно смастерить домик для птиц своими руками. Причем не только скворечники, но и вот такие корзины из лозы. В таких домах будут жить маленькие ушастые совы. Благодаря конструкции (корзина довольно глубокая) птенцы не выпадут из своего убежища.

Новый экологический маршрут станет центром "крылатого" туризма. Для бердвотчеров и знатоков птиц будут организовывать экскурсии и мастер-классы. Понаблюдать за соловьями, снегирями и дятлами можно будет и во время тематических велопутешествий.