ГАИ на время Радуницы изменяет организацию движения в районе кладбищ

16 Апреля 2018 09:07

ГАИ на время Радуницы во избежание заторов изменяет организацию движения в районе кладбищ.

Около Северного кладбища на участке трассы Колодищи - Заславль, прилегающем к погосту, организовано одностороннее движение. Полоса встречного направления выделена лишь для общественного транспорта. Автомобилистов, которые будут ехать со стороны МКАД в деревню Цна, для въезда на кладбище направят в объезд по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск – Калачи - Мядель. Припарковать машину можно на правой обочине дороги Колодищи - Заславль и на гостевых стоянках.

Подъезд к кладбищу в Михановичах со стороны Минска будет осуществляться по дороге Новый Двор – Михановичи - Пятевщина. А вот выезд с кладбища уже по другому маршруту: Асеевка - Михановичи и Смолевичи – Самохваловичи - Негорелое. Автомобили также возможно припарковать на обочинах проездов и на территории самого кладбища с въездом в основные ворота и выездом через запасные.

Изменен и график работы пограничных переходов. Вся информация на сайте Госпогранкомитета Беларуси.