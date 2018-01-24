Финский педагог Кари Лоухивуори выступил в одной из школ Минска

24 Января 2018 09:13

Необычное родительское собрание и педсовет прошли в Минске. Перед аудиторией выступил один из самых известных учителей мира - финский педагог Кари Лоухивуори. Преподаванию он посвятил четыре десятка лет. Как посол финского образования оценил проект новой школы, расскажет Наталья Тарасюк.

Можно подумать, что на сцене вскоре появится артист. Но перед зрителями, а это 1300 человек (родители с детьми, учителя, репетиторы, воспитатели, директора школ), - Кари Лоухивуори. В мировых педагогических кругах фигура известная. Профессии учитель посвятил сорок лет. 32 года возглавлял одну из лучших школ Финляндии. Теперь выступает своего рода послом финского образования, которое считается одним из лучших в мире.

Подтверждение тому - высокие позиции в рейтинге PISA. Тест оценивает уровень знаний по математике, чтению, естественнонаучным предметам.

Финские школьники стабильно в топ-20. Кари Лоухивуори раскрывает секрет успеха - учитель, учебный процесс и комфортная среда. Поэтому в белорусской столице финский педагог оценил и архитектурный проект новой школы.

Кари Лоухивуори, педагог (Финляндия): "По финским меркам, эта очень большая школа, но, как видно из проекта, красивая и функциональная. Хорошо, что предусмотрены различные зоны, в том числе игровые. Школьники смогут комфортно пообщаться во время перемен".

Для нашей страны проект нетипичный. Вместо вестибюля - атриум с амфитеатром. Пообщаться на перемене школьники смогут в "уголках тишины". В распоряжении учащихся будут 25-метровый бассейн и спортивные залы.

Екатерина Лапушинская, руководитель управления маркетинга компании-застройщика: "Где-то в середине года мы будем начинать осваивать площадку и строительные работы. Соответственно, в 2020 году школа будет передана государству и встречать первых учеников".

Которых, к слову, встречать будут Леонардо да Винчи, Юрий Гагарин и авиаторы братья Райт. Их изображения, а также чертежи летательных аппаратов разместятся на фасаде новой школы.

Кристина Потоцкая, архитектор компании-застройщика: "Акцентная часть фасада должна отражать непосредственно ту стилистику, что мы выбрали. Аэродром, который находился на этой площадке, которая взята за основу нашей концепцией, это самое главное место, где мы можем это продемонстрировать и показать".

Новая школа будет состоять из учебных корпусов для учеников младших и старших классов. В третьем же разместится столовая. Всего же учиться в "школе будущего" будут более одной тысячи ребят.