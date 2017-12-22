Главная>>Общество>>Ежегодная рождественская встреча благотворительного фонда "Шанс" состоялась в Белгосцирке
Общество
RSS
Ежегодная рождественская встреча благотворительного фонда "Шанс" состоялась в Белгосцирке
Скачать Поделиться

22 Декабря 2017 15:26

Ежегодная рождественская встреча благотворительного фонда "Шанс" состоялась в Белгосцирке

На новогоднем представлении был аншлаг - гимнасты и жонглеры создавали волшебную атмосферу, при этом главное, что полторы сотни детей в зрительном зале были уже здоровыми. Всего за десять лет существования проекта 750 малышей обрели шанс победить болезнь и жить. Придти к таким результатам удалось благодаря тысячи неравнодушных людей.

Наталья Маханько, директор международного благотворительного фонда помощи детям "Шанс":

"В этом году мы смогли помочь 115 детям. Мы привлекли средства на 3 миллиона белорусских рублей. Благодаря тому что люди и бизнес-компании откликаются, мы смогли оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать некоторые программы".

Перечисленные средства уже помогают диагностировать и лечить проблемы слуха и аритмию сердца у новорожденных, бороться с воспалением суставов и побеждать рак. Большинство операций делают в Беларуси.   

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 22.12.2017 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =