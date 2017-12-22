Ежегодная рождественская встреча благотворительного фонда "Шанс" состоялась в Белгосцирке

22 Декабря 2017 15:26

На новогоднем представлении был аншлаг - гимнасты и жонглеры создавали волшебную атмосферу, при этом главное, что полторы сотни детей в зрительном зале были уже здоровыми. Всего за десять лет существования проекта 750 малышей обрели шанс победить болезнь и жить. Придти к таким результатам удалось благодаря тысячи неравнодушных людей.

Наталья Маханько, директор международного благотворительного фонда помощи детям "Шанс":

"В этом году мы смогли помочь 115 детям. Мы привлекли средства на 3 миллиона белорусских рублей. Благодаря тому что люди и бизнес-компании откликаются, мы смогли оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать некоторые программы".

Перечисленные средства уже помогают диагностировать и лечить проблемы слуха и аритмию сердца у новорожденных, бороться с воспалением суставов и побеждать рак. Большинство операций делают в Беларуси.