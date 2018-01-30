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Экологические вопросы обсуждают в Минске специалисты из Беларуси и стран Европы
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30 Января 2018 15:25

Экологические вопросы обсуждают в Минске специалисты из Беларуси и стран Европы

Влияет ли на чистоту водоемов косметика и бытовая химия? Как предупредить загрязнение белорусских рек и всего Балтийского бассейна? Такие вопросы сегодня обсуждают в Минске специалисты из Беларуси и других стран Европы. Участники конференции делятся опытом своего региона и вместе стремятся найти эффективные способы очищения воды. А также механизмы, которые обратят максимальное внимание населения на проблемы загрязнения водоемов.

Белорусские организации при поддержке шведских специалистов сейчас реализуют проекты в сфере водной экологии, а также жилищного хозяйства.

  

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