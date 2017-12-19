Эффективные разработки белорусских ученых получили мировое признание

17 Декабря 2017 21:04

Надо сказать, что все научное сообщество Беларуси - это более 25 тысяч человек. За прошедшее десятилетие сделано немало. Эффективные белорусские разработки получили мировое признание. От самого большого карьерного самосвала до современных электробусов, прототипа будущего электромобиля и супероптики. Да и возведение АЭС положило начало новой наукоемкой отрасли. Но пока она еще строится важно, что модернизация энергосистемы позволила в три раза снизить импорт электроэнергии.

Что наоборот выросло - так это производство сельхозпродукции: за последние 10 лет - на треть. Смогли обеспечить продовольственную безопасность и зарабатываем на экспорте. Можно сказать, инновациями пронизаны все сферы - от Земли до космоса. Неслучайно Международный космический конгресс в следующем году пройдет именно в Беларуси.

В мировом сообществе оценили разработки по созданию спутника дистанционного зондирования Земли. Взят курс на цифровую экономику. В рейтинге по индексу знаний наша страна поднимается все выше - на 45-й позиции среди 180 стран мира.

Создана система ДНК-паспортизации человека. Это шаг к персонализированной медицине. Все это результат того, что на заре становления независимой Беларуси было принято решение сохранить систему науки. Не все постсоветские страны смогли.