Дом "тридцать три несчастья"

16 Октября 2017 21:15

Так жильцы называют свою трехэтажку по улице Горького в Витебске. И это уже после капитального ремонта, который провели впервые более чем за полвека. Капитальный ремонт кровли не принес долгожданного уюта. Вода по-прежнему льет на голову - стоит в непогоду открыть дверь подъезда. Все недоделки коммунальщики пообещали устранить в ближайшее время. Но вместе с этой проблемой над жильцами нависли и другие. О непогоде в доме репортаж Марины Романовской.

Валентина Колобанова в доме номер тридцать три по улице Горького живет уже более пятидесяти лет. Говорит, что судьба этой трехэтажки, действительно, горькая. Когда-то просторные квартиры с высокими потолками считались престижным жильем. Сейчас этот дом называют "тридцать три несчастья". Первое, что бросается в глаза, - огромные трещины и разбитый фундамент.

Этот дом построен более полувека назад. Много лет, рассказывают жильцы, здесь протекала крыша. Два года назад ее начали ремонтировать. В итоге долгожданный ремонт обернулся для людей новой головной болью.

То, что кровля за много лет пришла в негодность, подтверждают и эти пятна на потолке. Похожая картина, говорят жильцы, раньше была во всех квартирах на третьем этаже. Побороть плесень и грибок удалось благодаря ремонту. Но радость оказалась недолгой. Вода, жалуются люди, по-прежнему льется прямо на голову - стоит в непогоду открыть дверь подъезда.

Коммунальщики уверяют: кровельные работы обязательно возобновят, как только внесут изменения в проектно-сметную документацию. И, возможно, это случится до первого снега.

В последнее время, говорят жильцы, их дом стороной обходят прохожие. Боятся, что рухнут старые балконы. А парадный вход скорее напоминает черный.

Под стать общей картине и игровая площадка во дворе. Здесь давно не собираются дети. Единственное украшение - небольшой палисадник, который разбили сами жильцы. Цветы здесь растут и весной, и летом. Но милый пейзаж заметен только осенью, когда рядом с домом высыхает нескошенный бурьян.