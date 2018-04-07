Дайджест культурных новостей

7 Апреля 2018 15:41

Пасхальные традиции наших предков, международный фестиваль танца и прекрасное море Айвазовского. Подробности в нашем культурном обзоре.

Более 300 участников из Беларуси, России и Украины объединил в Витебске VIII Международный фестиваль танца "Сделай шаг вперед". Традиционно в хореографическом соревновании принимают участие не профессиональные танцоры, а будущие технологи, врачи, юристы. За три дня студенты показали себя в разных танцевальных стилях: модерн, джаз-модерн, шоуданс, джазфанк. Одним из самых ярких моментов танцевального марафона стал дэнс-баттл по-белорусски. Гран-при фестиваля получил танцевальный коллектив БНТУ.

"Сделай шаг вперед" - это не только танцевальный баттл. Участникам фестиваль запомнится мастер-классами и интересными встречами с известными хореографами.

Прекрасное море на рисунке. Особенно если это море Айвазовского. Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект знаменитого мариниста. Специально к открытию экспозиции сделали реставрацию самой большой картины под названием "Буря". Это полотно автор написал за рекордно короткий срок. Под впечатлением трагедии на пароходе, когда из команды выжил один матрос. Вообще драматические и в то же время романтические сюжеты Айвазовского отличаются цветом, реалистичностью и объемом. Прозрачные волны вот-вот обрызгают зрителя.

Коллекция Айвазовского - своеобразная морская энциклопедия. Рядом с автором - в соседних залах - свой взгляд отразили и другие маринисты того времени - Боголюбов, Серов, Дубровский.

Завтра православные христиане всего мира отметят главный и самый торжественный праздник церковного календаря - Воскресение Христово. Этот важный для верующих день завершает строгий пост. Сегодня, в Великую субботу, согласно традиции, православные белорусы идут в храмы, чтобы освятить праздничную еду: куличи и крашеные яйца. А завтра за пасхальным столом будут звучать слова "Христос Воскрес!". Любимым развлечением наших предков на Пасху была игра в битки: проверяли, чье яйцо крепче. Кроме того, в некоторых регионах любили катать яйца. Вечером по домам ходили волочебники и пели пасхальные песни.