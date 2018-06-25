Cлавяне всего мира cегодня отмечают День дружбы

25 Июня 2018

Во всем мире насчитывается свыше 350 миллионов человек, имеющих славянские корни. По традиции город Ветка в Гомельской области стал центром проведения встречи приграничных областей Беларуси, России и Украины. В этом году фестиваль "Славянское единство" был посвящен Году малой родины и прошел под девизом "Родина в сердце моем". Гастрономические изыски и ремесленные изделия представили на выставке народные мастера Беларуси и Брянской области.

Кроме создания тематических площадок, организаторы фестиваля дружбы решили задействовать и ряд спортивных объектов города. На встрече регионов прошла и молодежная спартакиада. Около 180 участников разыграли награды в пляжном волейболе, баскетболе, мини-футболе и плавании.

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25.06.2018 21:50
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