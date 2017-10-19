Что заставляет некоторых горожан менять прописку и переезжать в глубинку?

18 Октября 2017 21:17

Этим вопросом задались наши корреспонденты. Герои следующего сюжета кардинально изменили образ жизни и поменяли комфортные условия города на деревенский быт. Можно ли вдохнуть вторую жизнь в маленькие деревни? Виктория Потоня продолжит.

Елена Комарова сама не верит, что получает удовольствие от сбора грибов в лесу, варки варенья из ягод, одуванчиков и шишек. Вместо уютной городской квартиры семья теперь живет в деревенском доме с печным отоплением. Пять лет назад коренные москвичи переехали из столицы России в Беловежскую пущу. Здесь нашли жилье и работу. Помогают в поместье белорусского Деда Мороза. Креативные идеи супругов из Златоглавой в национальном парке находят свое воплощение. Елена и Алексей работали в сфере культуры, увлекаются театром и сценическими образами. Здесь также примеряют на себя роль главных пущанских персонажей.

Елена Комарова, сотрудница Национального парка "Беловежская пуща": "Развлекаем детей как можем. Для ребят организовываем мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, волшебных деревьев. И писем Деду Морозу приходит невероятное количество. Поэтому он доверяет нам заполнить хотя бы конверты ребятам для отправки писем обратно".

В семье Королевых трое сыновей: два школьника и студент БГУ. Здоровье одного из детей, который болел астмой, также сыграло роль в выборе нового места жительства. Грабы и дубы заповедного леса заставили забыть о болезни. В целом, Королевы довольны системой белорусского образования, медициной и безопасностью: дети могут спокойно гулять. Они не запирают дверь на замок, да и отношение к людям в деревне, что называется, по-соседски. Поначалу удивлялись, а теперь привыкли и к таким необычным гостям на подворье, как лесные звери.

Алексей Королев, сотрудник Национального парка "Беловежская пуща": "Но мы ни на минуту не пожалели, потому что здесь все есть с точки зрения сервиса, благоустройства. Здесь ничем не хуже. Дети прекрасно добираются в школу и обратно. У нас есть Интернет, водопровод, свет. И чистая природа. Плотность населения меньше, воздух чище, как-то отдыхаешь сердцем".

В деревне - простор, в городе - комфорт. Но везде, чтобы жить достойно, нужно много работать.

Трудно представить, что еще 10 лет назад в деревне Баранки было всего 5 жилых домов. Сегодня она в буквальном смысле возрождается. Практически все участки выкуплены. А люди дают вторую жизнь не только старым домам, но и строят новые, в том числе агроусадьбы.

Среди тех, кто переехал в Баранки, семья Романюк. В Бресте занимались бизнесом. Нашли свою нишу и на земле. На дедовской усадьбе разбили сад, поставили теплицы, вырыли рыбные пруды и организовали агроэкотуризм. Правда, трудиться на свежем воздухе приходится не покладая рук.

Деревенским жителем считает себя и некогда горожанин, кандидат философских наук Георгий Грибов. 38 лет он преподавал в университете в Бресте, а, выйдя на пенсию, понял, что работа на земле заставляет его жить по-новому.

Герои нашего сюжета уверены: в белорусской глубинке все живут по-разному. Многое зависит от рабочих мест, инфраструктуры. А еще… от желания получить результат. Ведь неленивых земля всегда прокормит.