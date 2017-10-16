15 Октября 2017 21:32

Быть мамой - это ежедневный кропотливый труд. И ведь важно в повседневной суете рабочих будней и домашних хлопот не оставить ребенка без должного внимания и уберечь от современных угроз, которые часто не замечаются и приходят из социальных сетей.

Проблему, о которой сегодня пойдет речь, на Западе уже называют угрозой детской безопасности, а в некоторых странах и настоящей эпидемией. Активный интернет-пользователь с каждым годом становится все младше. И попадая в безграничное пространство виртуального мира, сталкивается с незнакомцами, которые настойчиво напрашиваются в друзья в социальных сетях. Такое онлайн-знакомство часто заканчивается насилием и вымогательством уже в реальной жизни. За скромными аватарками порой скрываются педофилы. Что такое груминг, и где от него спасение? Вопросом задалась Алеся Высоцкая.

Скучный вечер Настя разнообразила дрейфом по социальной сети. Сняв новое фото на телефон, обновила аватарку.

Новый друг… Прекрасно. По фотографии - симпатичный. Слово за слово. Как удачно - есть общие интересы, сходятся взгляды на мир... Через пару дней уже о личном.

И это еще не финал истории. Им стал суд. 42 уголовных дела! Человек с красивой аватарки оказался педофилом. Его жертвы - 38 детей от 13 до 16. Игра на подростковых слабостях - его фишка. Вызывал на встречу, насиловал, предлагал заработок на интиме. Таких в Сети страшно подумать сколько. И сутенеры, и создатели детской порнографии.

Дмитрий Цаюн - полковник милиции. Раскрывать такие преступления и быть на шаг впереди преступника - его работа. Отец двоих детей, старший их которых - подросток. Обеспокоен проблемой, которая перетекла из реальной жизни в виртуальную. Педофилы были во все времена, но знакомиться с заведомо несовершеннолетними через соцсети стало популярным сейчас. Поначалу переписка чужого человека с ребенком кажется безобидной. Он ставит лайки под фотками, дает советы.

Рычаги противодействия правоохранители ищут в тандеме с парламентариями. Вадим Девятовский - призер Олимпийских игр, депутат. Два года стучится во все двери с инициативой о введении ответственности за онлайн-груминг.

О груминге бьет тревогу весь мир. Для полицейских Великобритании, США в словах "секс-чатинг", "секс-торшен", "чайлдгруминг" нет ничего непривычного. Матери пострадавших детей открыто выступают в соцсетях, предупреждая об опасности. А если подросток еще и скинул свое откровенное фото новому другу или написал то, от чего может быть стыдно… Считай, подарил преступнику рычаги давления.

Внимательность родителей к детям - одна из гарантий того, что на такую удочку ребенок не клюнет. А даже если и попал в беду, то вовремя поделится проблемой.

Причину же того, что дети сидят в Сети в поиске развлечения и знакомств, специалисты видят в банальной незанятости. Подросток, у которого школа, выполнение домашних заданий, секция или кружок, домой приходит, как выжитый лимон. Ему не до культа "лайков" и блуждания по Интернету.

Второй аспект, о котором уже всерьез задумались в системе образования, это этика поведения в соцсетях. Ведь в Интернете детей поджидать может не только груминг, но и группы сомнительного толка.

В информатику уже ввели тематику, связанную с соцсетями, чатами, блогами и прочим. Сейчас готовятся актуальные дополнения по сетевому этикету и безопасности для 6 и 10 классов. К работе по теме "Дети в Интернете" привлекаются частные партнеры и волонтеры.

Тем временем работа по введению ответственности за онлайн-груминг вышла в Беларуси на финишную прямую. Проект дополнений и изменений в Уголовный и Административный кодексы готов. Тормозится где-то на уровне согласований с различными ведомствами. Будут ли озвучены предложения на предстоящей осенней сессии парламента, узнаем уже в октябре.