Брест отмечает день рождения

Дата и красивая, и солидная - 999 лет. Праздновать начали заранее. А сегодня торжественные мероприятия начались на площади Свободы, где почтили память тех, кто героически освобождал город 28 июля 1944. На праздник приехали гости со всей страны, а также зарубежные делегации. Музыкальный марафон, театрализованные представления, город мастеров и даже праздник книги, благодаря которому бульвар Шевченко стал читающим. Нынешний праздник уже называют генеральной репетицией перед 1000-летним юбилеем.

Под стать июльской жаре и настоящие летние соревнования по пляжным видам спорта. Они прошли впервые и собрали 960 участников. Финальным аккордом сегодняшних торжеств в городе над Бугом станет красочный фейерверк в 23:00. Но на этом праздник не завершится. Завтра его продолжит фестиваль цветов, концерты и настоящий бал.