Борисовский завод медпрепаратов представил новый производственный участок

Новый производственный участок сегодня журналистам представил Борисовский завод медпрепаратов. В портфеле компании порядка 280 лекарств. План на этот год - 16 новых видов продукции. Завод уже подал заявки и на регистрацию лекарств по правилам ЕАЭС. В чем плюс новой линии? И на рынки каких стран нацелен борисовский производитель? Расскажет Наталья Тарасюк.

Новый производственный участок Борисовского завода медицинских препаратов позволит выпускать 90 миллионов ампул в год. Он состоит из нескольких технологических потоков. Это линии приготовления, розлива, контроля, нанесения этикетки и упаковки в картонную пачку.

Оборудование сводит к минимуму человеческий фактор, а значит, повышает качество инъекционных препаратов. Завод сможет сосредоточиться на выпуске ампул шприцевого наполнения. Главный плюс - из них легче набрать раствор.

Сейчас лекарства только этого завода поставляются в 24 страны. У предприятия - 125 дистрибьютеров. Работать начинают по правилам надлежащей дистрибьютерской практики на рынке ЕАЭС. Новое ампульное производство отвечает стандарту GMP. А еще повышает инвестиционную привлекательность. Следующий шаг - модернизация выпуска таблеток.

Надежного партнера в производителе видит фармкорпорация из Китая. Лекарства могут выпускать на заводе, который станет резидентом "Великого камня". Переговоры намечены на конец лета. А вот сегодня представители белорусской фарминдустрии обсуждали будущие проекты с узбекскиими коллегами.

Виктор Шеин, заместитель генерального директора "Управляющая компания холдинга "Белфармпром": "Есть предприятие такое, как ZAMIN PHARM. Она заинтересована в выпуске наших лекарственных средств именно по In Bulk, по фасовке. Это опыт всех международных производителей, который является первым шагом для локализации на той или иной территории".

Препараты традиционной китайской медицины намерены экспортировать. Появятся они и в наших аптеках. Внутренний рынок оценивается почти в 700 миллионов долларов. Притом, что более 37% лекарств, сделанных в Беларуси, стоят меньше одного доллара. В целом, стоимость препаратов планируется снижать, скорректировав подход к выбору и покупке субстанций.

Именно с этого конвейера сойдут новые препараты, которые разработали специалисты завода. Это растворы глюкозамин и цитиколин. И на лекарственном рынке эти лекарства появятся уже в 2020-м.