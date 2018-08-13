Большая школьная ярмарка пройдет в Минске в эти выходные

До начала занятий родители школьников - наиболее частые посетители магазинов. Важно найти одежду делового стиля, чтобы было не только модно, но и комфортно. В этом году белорусские дизайнеры разработали более 350 моделей, и они уже на прилавках. Какая она - школьная мода, поинтересовалась Юлия Токарь.

Для Галины Сачко это двадцатый школьный сезон. Признается: каждый год дизайнеры стремятся усовершенствовать коллекции и сделать их более разнообразными. В этом году акцент сделан на особенных силуэтах, асимметричных карманах и оригинальной фурнитуре.

От романтичных до спортивных образов… Английская клетка, блузка-бомбер, геометрия в жилетках - только на этой фабрике подготовили более двух сотен новых моделей.

Шить школьную форму здесь завершают, почти полгода работали нон-стоп. И уже сегодня в магазинах родители с детьми выбирают школьный костюм на свой вкус.

Важный элемент школьного гардероба - портфель. Художник-модельер Ирина Колесникович показывает не только дизайнерские новинки (отдельно разработали коллекцию "Вышиванка"), но и удобные решения для подростков.

Цена за ранец начинается от 40 рублей, за школьную форму - от 77. Приобрести все в одном месте и еще со скидкой можно будет во время самой большой школьной ярмарки.

Подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Ярмарки, секции с канцтоварами работают по всей стране. Собрать своего ученика в школу, а заодно и помочь другим можно во время акции "Портфель первоклассника". В специальные корзины в крупных магазинах можно положить ручки, тетради и пенал, чтобы все школьники были готовы.