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Благотворительная акция "Наши дети" продолжает путешествие по стране
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27 Декабря 2017 19:00

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает путешествие по стране

Сегодня подарки принимали воспитанники Бобруйского детского дома от представителей профсоюзов, воинских частей, предприятий и министра сельского хозяйства.

 

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