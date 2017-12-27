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Безопасные каникулы для детей
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27 Декабря 2017 18:07

Безопасные каникулы для детей

Сотрудники ГАИ посещают учреждения образования и напоминают детям правила поведения на дороге. Особенное внимание пешеходным переходам. Инспекторы ГАИ советуют обратить внимание на одежду - она должна быть яркой и со светоотражающими элементами. Во время перехода дороги надо обойтись без самых опасных вещей: мобильных телефонов, наушников и капюшонов.

Также инспекторы ГАИ дежурят рядом с местами проведения тематических мероприятий для детей. Акция "Безопасные каникулы" продолжится до 7 января.

  

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