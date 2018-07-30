Бесконтактные троллейбусы выйдут на маршрут в Витебске

30 Июля 2018

Парк пополнили четыре современные машины на автономном ходу. Троллейбусы укомплектованы аккумуляторами, которые позволяют двигаться транспорту до 15 километров без электроэнергии.

Дмитрий Савчиц, замначальника троллейбусного депо г. Витебска: "Пока мы будем их прикатывать, апробировать, технически испытывать, как они себя покажут. Мы планируем их пускать по старым маршрутам. 50 % времени они будут ехать под контактной сетью, 50 % времени на аккумуляторных батареях".

В будущем бесконтактные троллейбусы планируют запустить по новому маршруту, который свяжет густонаселенный микрорайон областного центра с железнодорожным вокзалом.

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