Бесконтактные троллейбусы выйдут на маршрут в Витебске

Парк пополнили четыре современные машины на автономном ходу. Троллейбусы укомплектованы аккумуляторами, которые позволяют двигаться транспорту до 15 километров без электроэнергии.

Дмитрий Савчиц, замначальника троллейбусного депо г. Витебска: "Пока мы будем их прикатывать, апробировать, технически испытывать, как они себя покажут. Мы планируем их пускать по старым маршрутам. 50 % времени они будут ехать под контактной сетью, 50 % времени на аккумуляторных батареях".

В будущем бесконтактные троллейбусы планируют запустить по новому маршруту, который свяжет густонаселенный микрорайон областного центра с железнодорожным вокзалом.