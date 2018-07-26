Белорусский вертолет вылетел в Латвию для ликвидации пожара

Беларусь отправила в Латвию для ликвидации пожара вертолет Ми-8. Буквально пару часов назад по поручению Президента Александра Лукашенко воздушное судно вылетело в соседнюю страну с аэродрома Липки. Экипаж из шести человек сразу же приступит к работе. Вертолет Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством. Оно может набирать две с половиной тонны воды из любого водоема. Напомним, накануне Латвия обратилась к Беларуси с просьбой помочь в тушении крупного пожара. Более ста гектаров леса в стране охвачены огнем. Справиться со стихий спасатели не могут уже восьмой день.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Нашими специалистами изучена ситуация, сложившаяся в Латвии, и расположение водоисточников для того, чтобы справиться с поставленной задачей. Мы верим в то, что наша авиация окажет содействие и выполнит задачу по ликвидации пожаров в Латвии".

У белорусских спасателей большой опыт работы в подобных сложных условиях. Наши специалисты уже помогали справляться со стихией в Турции, Греции, России и Сербии. А в прошлом году авиация МЧС помогла ликвидировать пожар в Боржомском ущелье в Грузии.