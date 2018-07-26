Белорусский вертолет МЧС Ми-8 по поручению Александра Лукашенко прибыл в Латвию

Белорусский вертолет МЧС Ми-8 по поручению Президента Александра Лукашенко прибыл в Латвию и уже как два часа участвует в тушении лесных пожаров. Работы будут продолжаться до поздней ночи. Напомним, накануне Латвия обратилась к Беларуси с просьбой помочь в ликвидации стихии. Более ста гектаров леса в стране охвачены огнем. Справиться с ним спасатели не могут уже восьмой день.

Белорусские спасатели уже помогали справляться со стихией в Турции, Греции, России и Сербии, а также в Боржомском ущелье в Грузии.