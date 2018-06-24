Белорусский сыр. Вкусно и доступно

На полках магазинов сегодня можно найти рикотту, моцареллу и камамберт с пометкой "Сделано в Беларуси". В чем же отличие, а возможно, и преимущества белорусских брендов перед заграничными прародителями - об этом мы решили спросить у шеф-повара одного из белорусских ресторанов. Чтобы сделать знаменитый американский сырный торт, мы использовали белорусскую рикотту. Изюминка этого десерта в том, что он не проходит тепловую обработку. Это упростило наш эксперимент - сыр, прямо из магазина. Кстати, выглядит очень аппетитно. Ростбиф - блюдо английской кухни. Кусок сочного мяса, к которому в Европе принято подавать моцареллу. Это блюдо готовится в ежевично-имбирном соусе, сыр тут - как переход - от сладкой ноты к пряным специям. Справится ли белорусская моцарелла с таким ответственным заданием, узнаем прямо сейчас.

Рассказывает Юлия Гризунт.

Сегодня мы готовим салат с вяленой уткой, маринованными яблоками и провалоне. Родина этого копченого сыра - южная Италия, и в целом, весь состав салата можно отнести к южному климату. Однако шеф повар Денис Мельников заверил нас, что все ингредиенты можно найти в Беларуси. Денис, скажите, почему мы используем именно копченый сыр и какую роль он играет в этом салате?

Денис Мельников, шеф-повар: "Очень хорошее сочетание, в первую очередь, напоминание о юге, о поездках на дачу, о шашлыках. Легкий аромат копчености очень хорошо сочетается со всеми ингредиентами в этом салате".

Главное - угадать с пропорциями. Денис Мельников смело определяет нужное количество специй на глаз. Он начал строить свою карьеру повара, когда ему еще не было 20 лет. С тех пор он успел отучиться во Франции, поработать в России, Италии, Австрии. Признается, запрос посетителей в разных точках планеты - не отличается. А мясные закуски со свежим сыром - везде в тренде. Второе блюдо на экзамен белорусскому сыру - ростбиф.

Мы используем белорусское мясо, сейчас так получилось или в ресторане оно всегда используется для таких блюд?

Денис Мельников, шеф-повар: "Мы - сторонники использовать свой качественный белорусский продукт. Он очень хорош. Данная вырезка пользуется в ресторане популярностью. Мы готовим из нее и стейки, и ростбифы, и в салаты добавляем".

На десерт - чизкейк. Во время приготовления выяснилось, что наш шеф-повар несет персональную ответственность за рецептуру сыра для знаменитого американского торта.

Денис Мельников, шеф-повар: "Со мной связалось руководство завода перед открытием попробовать их закваски сыров. Была интересная необычная для меня встреча, где мы дегустировали, готовили пиццы с предварительными технологиями определяли наиболее лучшие и качественные закваски".

Именно здесь, в Турове, из белорусского молока создают итальянский сыр. Процесс круглосуточный. Полностью закрытый. Человек лишь контролирует работу техники. К примеру, здесь готовят ту самую моцареллу, которая придает неповторимый вкус итальянской пицце. Весь цикл производства - до 6 часов от образования сырного сгустка до выхода так называемого теста.

Дмитрий Кучинский, начальник цеха сыров паста филата ОАО "Туровский молочный комбинат": "Здесь происходит заключительный этап обработки сырной массы - формование. После чего уже формованный сыр попадает в ванну охлаждения".

Ванные процедуры для сыра длятся 40 минут - и в упаковку. Прежде чем отправить партию на прилавки, качество готовой продукции проверяют в специальной лаборатории.

Юлия Будунова, заместитель начальника производственной лаборатории ОАО "Туровский молочный комбинат": "У меня в руках сыр моцарелла-пицца. Он нам нужен для того, чтобы произвести исследование массовой доли влаги. Этот анализ у нас займет буквально 7 минут".

Жесткие требования и к молоку. Каждую поставленную партию сырья проверяют. Обращают внимание на все: от запаха и вкуса до микробиологических показателей. Среди надежных поставщиков - КСУП "Коменское". Здесь высокого качества молока добиваются с помощью специальных кормов. В рацион буренок добавляют сапропели. Инновационное производство по добыче этого полезного материала недавно налажено как раз в этом районе. Поставки - близко, а польза - далеко идущая: удалось не только улучшить качество молока, но и увеличить удои. В хозяйстве почти 2 тысячи крупного рогатого скота. На Туровский комбинат каждые сутки отсюда отправляют 11 тонн молока. Всего предприятие принимает 400 тонн со всей страны. Из них получается около 80-и видов готовой продукции.

Ольга Луцко, директор ОАО "Туровский молочный комбинат": "Конечно, технологии итальянские. Поэтому сам проект заимствован в Италии. И обучение проводили именно на предприятии итальянские технологи на итальянском оборудовании. И, конечно, наши ребята периодические ездили в Италию".

80 % сыров идет на экспорт. Сырная экзотика с белорусским качеством полюбилась уже в 12-ти странах мира.

Ольга Луцко, директор ОАО "Туровский молочный комбинат": "Самое интересное после России - это Китай. Мы рассматриваем Китай, как очень крупного партнера. Что могу отметить, им очень понравились кремчизы, сливочные сыры. Особенно им очень понравился со вкусом хрена, так как это им напомнило вассаби. И в принципе, понравились все продукты".

В 2018 году пошли отгрузки в Иорданию, Сингапур, Катар, Саудовскую Аравию. Сейчас ведутся переговоры с Ливией и Монголией. При этом на предприятии развеивают миф о том, что на прилавки иностранцев идет более качественная продукция, нежели на столы белорусов.

Ольга Луцко, директор ОАО "Туровский молочный комбинат": "Общий чан, общий котел. Сегодня контроль внутри страны жесточайший. Поэтому это миф, который нужно развеять. Как можно в стране оставлять некачественный продукт?".

За оценкой мы решили обратиться к начинающему фуд-блогеру. Ведь сегодня именно они законодатели кулинарной моды. Практически на всех фотографиях Екатерины Штирц в Instagram можно увидеть яркие упаковки сыров с пометкой "Сделано в Беларуси". Девушка признается, некоторые знакомые именно после ее постов попробовали отечественную молочку. На ужин по традиции - овощи, зелень и любимая моцарелла.

Салат простой, всего три ингредиента и заправка. А потому каждый играет особенную вкусовую роль. Правда, приступают к ужину в этом доме только после удачного кадра.