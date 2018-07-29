Белорусский экипаж выиграл индивидуальный заезд в соревнованиях "Танковый биатлон"

В эти минуты турнир проходит на подмосковном полигоне Алабино. Наши ребята в первом заезде поразили все возможные мишени и показали максимальную скорость. Белорусский экипаж выступает на модернизированных танках Т-72Б3 с прицелом "Сосна" и новым двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил. Еще перед заездом командир нашего экипажа был настроен на высокие результаты.

Четвертые Армейские игры продлятся 2 недели и пройдут одновременно на 24 полигонах 7-ми стран. Так, в Казахстане состоится конкурс беспилотников "Соколиная охота". В Китае будут соревноваться в меткости стрелки-зенитчики. В Иране - водолазы. А в Беларуси, в Бресте, пройдет второй по популярности конкурс Армейских игр - "Снайперский рубеж". Кто займет призовые места на пьедестале военной олимпиады, станет известно 11 августа.