Общество
26 Апреля 2018 13:12
Белорусские ученые работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли
Об этом журналистам перед началом общего собрания Академии наук рассказал председатель президиума Владимир Гусаков. Это будет спутник сверхвысокого разрешения. Он станет частью группировки, в которую войдут и российские спутники. Запустить его планируется к 2020 году.
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