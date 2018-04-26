Белорусские ученые работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли

26 Апреля 2018 13:12

Об этом журналистам перед началом общего собрания Академии наук рассказал председатель президиума Владимир Гусаков. Это будет спутник сверхвысокого разрешения. Он станет частью группировки, в которую войдут и российские спутники. Запустить его планируется к 2020 году.