11 Января 2018 15:32

Белорусские синоптики в этом году планируют расширить сеть метеонаблюдений и наладить сотрудничество с польскими коллегами. Две станции появятся и на территории Минской области. Такие автоматические системы в режиме реального времени позволяют наблюдать за тем, как меняется температура, скорость и направление ветра, влажность. Это помогает скорее зарегистрировать наступление неблагоприятных природных явлений. Надежда Сербиненко отправилась в Пуховичский район - на одну из метеостанций, где за погодой следят в режиме нон-стоп.

Прогнозы погоды - как краткосрочные, так и на более длительный период времени - создаются на основании информации из разных ресурсов. Оперативные и самые необходимые данные - о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, уровне осадков - Белгидромет получает от собственных метеостанций.

В Минской области метеостанции есть почти во всех крупных райцентрах. Но чтобы повышать качество прогнозов, надо расширять сеть наблюдений. Поэтому две станции появятся там, где их раньше не было - в Солигорске и Логойском районе.

Одна из метеостанций находится в Пуховичском районе. Здесь, на окраине Марьиной Горки, круглосуточно и беспрерывно ведутся наблюдения за состоянием погоды. Вся метеоинформация сразу стекается в Минск к синоптикам.

При помощи определенных алгоритмов синоптики могут спрогнозировать, как скоро, например, снегопад придет из Витебска в Минск, или сколько времени понадобится, чтобы циклон с сильным ветром преодолел 100-200 километров. Чтобы делать прогноз более точным, необходима непрерывная фиксация данных.

Каждые несколько часов техник-метеоролог Ольга Червинская в любую погоду и время суток выходит на сбор информации с приборов. Их на площадке около десяти - это гелиограф, несколько видов термометров, анеморумбометр. Такой способ фиксации показателей - традиционный, но сегодня им на смену приходят полностью автоматические системы.

Составлять прогнозы синоптикам помогают и локаторы, которых в Беларуси два. Они могут с высокой точностью предсказать наступление опасных явлений - таких, как ураган или ледяной дождь. К тому же, сейчас специалисты нашей страны налаживают сотрудничество с метеослужбой соседней Польши - речь идет об обмене информацией в режиме реального времени.