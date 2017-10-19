Белорусская АЭС сегодня стала основной площадкой для учений

19 Октября 2017 15:06

Йодная профилактика, временное отселение людей и информирование. Белорусские спасатели сегодня отрабатывали на практике, как реагировать на радиационные аварии. Основной площадкой стала Белорусская АЭС. Спасатели и медики оказывают первую помощь и эвакуируют в безопасные точки. Проверку проходит и техника - загрязненные машины отправляют на чистку от радиационного фона. За маневрами наблюдают представитель ОДКБ и аккредитованные в Беларуси послы. Готовность персонала станции отработали на тренажерах блочного пульта управления станции. Мероприятия в Островецком районе завершили двухдневное комплексное учение по реагированию на радиационные аварии.